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Захарова заявила об угрозе Зеленского лидерам иностранных государств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского против перемирия ко Дню Победы являются прямой угрозой лидерам иностранных государств, которые едут на празднование в Москву. Об этом 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что глава киевского режима отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 мая в Москву.

По словам официального представителя МИД России, Зеленский «недвусмысленно пригрозил мировым лидерам», а также ветеранам, которые придут на торжественные мероприятия.

«Фраза о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России», так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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О присутствии на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. Помимо глав стран СНГ в РФ ждут лидеров Венесуэлы и Вьетнама, президента Бразилии, президента Кубы и главу Сербии. Кроме этого, участие в параде 9 мая в Москве подтвердили премьер Словакии и председатель КНР.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к годовщине Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера, и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.

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