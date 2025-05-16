ООН поприветствовала прямые переговоры России и Украины в Стамбуле

ООН поприветствовала первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя прошедшие российско-украинские переговоры.

В ООН выразили надежду, что прошедшие в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной станут критически важным шагом к созданию условий для устойчивого мира.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — заявил Хак, его слова приводит «РИА Новости».

Как заявил Хак, организация рассчитывает, что начавшийся процесс приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению конфликта, что станет ключевым шагом к установлению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира.

Он также подтвердил готовность поддержать любые значимые усилия, направленные на достижение этой цели.

В этот же день состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В нем приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Сообщалось, что встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.