Симион заявил о попытке фальсификации второго тура выборов президента Румынии
Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион в пятницу, 16 мая, заявил о попытке фальсификации второго тура выборов президента Румынии в Молдавии.
«Кампания завершена, теперь мы должны остановить масштабное мошенничество! Мои коллеги сейчас вместе с руководством STS в Республике Молдова — правительство начало воровать! Мы им этого не позволим!» — написал Симион в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее сообщалось о вмешательстве президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) в президентские выборы в Румынии. С соответствующим заявлением выступил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат.
12 мая лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, вышедший в первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что стремится к союзу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик назвал себя еврореалистом и подчеркнул, что не является евроскептиком. О его лидерстве в первом туре президентских выборов стало известно 4 мая, после того как он набрал 42,28% голосов. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
Политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев 26 марта, после того как власти Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, заявил «Известиям», что это является «продолжением» событий в Румынии, где оппозиционному политику Кэлину Джорджеску отклонили регистрацию на выборы.