Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии

0
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) открыто вмешиваются в президентские выборы в Румынии. Об этом 13 мая заявил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат.

«Кто, если не президент Молдовы, с утра до ночи причитая о недопущении внешнего вмешательства в молдавские выборы, бесцеремонно вмешивается в румынские избирательные процессы», — поинтересовался политик в своем Telegram-канале.

Как напомнил Филат, партия ПДС, председателем которой до избрания главой государства была Санду, и считающаяся ее теневым лидером до сих пор, в ноябре 2024 года на выборах в Румынии официально поддержала председателя Национал-либеральной партии (PNL) Николая Чукэ. Также внутри страны призывала своих сторонников голосовать за председателя партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елену Ласкони.

«Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших, по милости Санду, от Чукэ к Ласкони, не позволили председателю Социал-демократической партии (PSD) Марчелу Чолаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии. В итоге Чукэ подал в отставку <…>, Чолаку покинул должность премьера и председателя PSD (Две партии входят в правящую коалицию в парламенте. — Ред.)», — написал политик.

Он также указал на двуличность Санду, отметив, что президент меняет свое окружение, в зависимости от «вестей, доносящихся с Елисейских Полей».

Мука помощи: Румыния может прекратить транзит оружия на Украину
Как способна измениться политика страны в случае победы на выборах президента Джордже Симиона

12 мая лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, вышедший в первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что стремится к союзу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик назвал себя «еврореалистом» и подчеркнул, что не является евроскептиком. О его лидерстве в первом туре президентских выборов стало известно 4 мая, после того, как он набрал 42,28% голосов. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.

Политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев 26 марта, после того, как власти Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, заявил «Известиям», что это является «продолжением» событий в Румынии, где оппозиционному политику Кэлину Джорджеску отклонили регистрацию на выборы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025