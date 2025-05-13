Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) открыто вмешиваются в президентские выборы в Румынии. Об этом 13 мая заявил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат.

«Кто, если не президент Молдовы, с утра до ночи причитая о недопущении внешнего вмешательства в молдавские выборы, бесцеремонно вмешивается в румынские избирательные процессы», — поинтересовался политик в своем Telegram-канале.

Как напомнил Филат, партия ПДС, председателем которой до избрания главой государства была Санду, и считающаяся ее теневым лидером до сих пор, в ноябре 2024 года на выборах в Румынии официально поддержала председателя Национал-либеральной партии (PNL) Николая Чукэ. Также внутри страны призывала своих сторонников голосовать за председателя партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елену Ласкони.

«Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших, по милости Санду, от Чукэ к Ласкони, не позволили председателю Социал-демократической партии (PSD) Марчелу Чолаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии. В итоге Чукэ подал в отставку <…>, Чолаку покинул должность премьера и председателя PSD (Две партии входят в правящую коалицию в парламенте. — Ред.)», — написал политик.

Он также указал на двуличность Санду, отметив, что президент меняет свое окружение, в зависимости от «вестей, доносящихся с Елисейских Полей».

12 мая лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, вышедший в первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что стремится к союзу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик назвал себя «еврореалистом» и подчеркнул, что не является евроскептиком. О его лидерстве в первом туре президентских выборов стало известно 4 мая, после того, как он набрал 42,28% голосов. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.

Политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев 26 марта, после того, как власти Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, заявил «Известиям», что это является «продолжением» событий в Румынии, где оппозиционному политику Кэлину Джорджеску отклонили регистрацию на выборы.