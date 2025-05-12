Кандидат в президенты Румынии Симион сообщил о желании создать союз с Венгрией
Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион стремится к союзу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 12 мая сообщил телеканал Euronews.
Симион назвал себя «еврореалистом» и подчеркнул, что не является евроскептиком.
«Я хотел бы во многих аспектах пойти по стопам Виктора Орбана. Конечно, у нас есть некоторые красные линии, конечно, наши позиции отличаются в некоторых аспектах, но Виктор Орбан доказал, что борется за семью, за демократию, за христианство в институтах ЕС, поэтому они будут нашими партнерами», — заявил он.
Также Симион добавил, что поддерживает Республиканскую партию США и президента страны Дональда Трампа. По его словам, Бухарест будет серьезным партнером для Вашингтона на восточном фланге НАТО. Кроме того, он выразил беспокойство по поводу реализации прав и свобод румын, проживающих на Украине, и высказался против поставок вооружений Киеву.
4 мая стало известно о лидерстве Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Известиями» 6 мая назвал причиной победы Симиона в первом туре президентских выборов его позицию по украинскому конфликту. Эксперт отметил, что большинству румын близки приоритеты Симиона, касающиеся государственного бюджета.