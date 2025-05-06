Политолог назвал позицию Симиона по Украине причиной его победы в первом туре

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион получил большинство голосов на повторных президентских выборах из-за своей позиции по Украине. Об этом 6 мая «Известиям» заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Ранее в этот день румынский политик заявил корреспонденту Deutsche Welle (DW) (признана в РФ иноагентом), что выступает против поставок Украине, так как помощь Киеву невыгодна Румынии, а также Германии, Франции и Польше. Он отметил, что его партия выступает за деэскалацию конфликта, как того хочет администрация президента США Дональда Трампа. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Политолог отметил: то, что говорит Симион, становится новостью для западных европейцев, однако совершенно не является чем-то новым для самих румын. По мнению Трухачева, слова политика об Украине никак не повлияют на результаты выборов.

«Многие румыны проголосовали за него именно из-за того, что им не нравится военная помощь Украине. Не нравится она из-за двух вещей. Первое — потому что Румыния бедная страна и им надо заниматься собой, деньги нужны для самих себя. А вторая вещь — на Украине, в Черновицкой области, притесняют этнических румын, а это очень чувствительный момент», — сказал политолог.

Также Трухачев допустил победу Симиона на втором туре президентских выборов. Он отметил колоссальный отрыв политика от его оппонента — независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.

«У него (Симиона. — Ред.) очень удобный конкурент. Его конкурент — либеральный кандидат, который проевропейский чрезмерно. И даже антифон борьбы борца с коррупцией Дану не очень сильно поможет. У него очень удобный соперник, который выступает не просто за безоговорочную поддержку Украины, но и <...> выступает против присоединения Молдавии», — заключил эксперт.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.

Первый тур повторных выборов в Румынии прошел 4 мая. Во второй тур, который состоится 18 мая, вышел Симион, набравший 40,96% голосов, и Дан, получивший 20,99%.

5 мая премьер-министр Румынии Марчела Чолаку заявил, что покидает свой пост, а Социал-демократическая партия (СДП) выходит из состава правящей коалиции.