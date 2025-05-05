Премьер-министр Румынии заявил об уходе с поста и выходе СДП из правящей коалиции
Премьер-министр Румынии Марчела Чолаку заявил, что покидает свой пост, а Социал-демократическая партия (СДП) выходит из состава правящей коалиции. Об этом 5 мая сообщил портал G4Media.
«Пока я президент СДП, правительства СДП-АУР (партия «Альянс за объединение румын») не будет», — приводятся его слова в публикации.
Уточняется, что новый президент Румынии, которого изберут на голосовании 18 мая, вместе с партиями, которые смогут создать большинство в парламенте, назначит нового премьер-министра.
По данным издания, министры СДП остаются временно исполняющими обязанности до формирования нового правительства. Максимальный срок, в течение которого они могут оставаться на своих местах, составляет 45 дней.
5 мая Чолаку сообщил, что готов покинуть пост премьер-министра Румынии в случае выхода СДП из правящей коалиции. Уточняется, что такое заявление Чолаку сделал после того, как кандидат в президенты от коалиции Крин Антонеску не прошел во второй тур голосования. Ранее в этот день Антонеску признал свое поражение в первом туре. Он также призвал соотечественников проголосовать во втором туре, который состоится 18 мая, но не сказал, кому из соперников отдает свое предпочтение.
4 мая стало известно, что кандидат и глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов лидирует. По данным ЦИК, второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 22,53% голосов. За ним — мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75%, четверку лидеров замыкает экс-премьер Виктор Понта с 14,75% голосов.
5 мая Симион сообщил, что допускает назначение премьер-министром бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску.