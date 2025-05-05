Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Оппозиционер Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии

0
EN
Фото: TASS/Vadim Ghirda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Оппозиционный кандидат Джордже Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре с результатом 40,96% после подсчета 100% голосов на избирательных участках в стране. Об этом 5 мая сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии.

По данным ведомства, во второй тур выборов проходят глава националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набравший 40,96% голосов избирателей, и независимый кандидат, примар (мэр) Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% от общего числа голосов.

Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску стал третьим, набрав 20,07% голосов, что на 86,8 тыс. меньше, чем у Дана.

Симион уже заявил, что посвящает свою победу в первом туре Кэлину Джеорджеску, который выиграл выборы осенью, но конституционный суд Румынии отменил итоги голосования и назначил проведение повторных президентских выборов.

Сообщается, что второй тур выборов в Румынии должен пройти 18 мая.

Гонка по препятствиям: с чего начались новые выборы президента Румынии
Как в современной Европе устраняют политических конкурентов

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным данным, независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони — 19,17% голосов. Джордже Симион занял четвертое место с результатом 14,17% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря, так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%.

Позднее, 9 марта, Центризбирком Румынии отказал в регистрации Джорджеску в качестве кандидата, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025