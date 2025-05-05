Оппозиционер Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии

Оппозиционный кандидат Джордже Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре с результатом 40,96% после подсчета 100% голосов на избирательных участках в стране. Об этом 5 мая сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии.

По данным ведомства, во второй тур выборов проходят глава националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набравший 40,96% голосов избирателей, и независимый кандидат, примар (мэр) Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% от общего числа голосов.

Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску стал третьим, набрав 20,07% голосов, что на 86,8 тыс. меньше, чем у Дана.

Симион уже заявил, что посвящает свою победу в первом туре Кэлину Джеорджеску, который выиграл выборы осенью, но конституционный суд Румынии отменил итоги голосования и назначил проведение повторных президентских выборов.

Сообщается, что второй тур выборов в Румынии должен пройти 18 мая.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным данным, независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони — 19,17% голосов. Джордже Симион занял четвертое место с результатом 14,17% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря, так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%.

Позднее, 9 марта, Центризбирком Румынии отказал в регистрации Джорджеску в качестве кандидата, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.