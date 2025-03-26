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Политолог назвал задержание Гуцул продолжением событий в Румынии

Политолог Трухачев: то, что сделали с Джорджеску, повторяют с Гуцул в Молдавии
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул является «продолжением» событий в Румынии, где оппозиционному политику Кэлину Джорджеску отклонили регистрацию на выборы. Об этом «Известиям» заявил 26 марта политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

По его словам, кандидаты на вступление в ЕС должны придерживаться позиции Евросоюза и НАТО, которая подразумевает отстранение от президентских выборов участников, выступающих против конфликтов с Россией.

«Любой ценой Молдавия, как кандидат в члены Евросоюза, должна следовать военной дисциплине ЕС и НАТО, главным образом ЕС, в отношении России. А в рамках этой военной дисциплины кандидатов, которые выступают против конфронтации с РФ, надо от выборов отстранять. То, что сделали с Джорджеску, сейчас повторяют с Гуцул в Молдавии», — объяснил он.

Трухачев подчеркнул, что окружение президента Молдавии Майи Санду и она сама, имея румынское гражданство, поступают так же, как действовали руководители «их страны».

«Это всё в логике военного времени», — заключил политолог.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно в этот же день. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с нею находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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