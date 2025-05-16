Посол РФ заявил о наличии потенциала для диалога между РФ и Ватиканом
Потенциал диалога между Россией и Ватиканом по-прежнему актуален, включая сотрудничество по напряженным международным темам. Об этом 16 мая заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, после того как в первый раз встретился с папой римским Львом XIV во время аудиенции с главами дипмиссий.
«Потенциал у российско-ватиканского диалога остается солидный, главное — взаимное желание работать над преобразованием потенциальной энергии в кинетическую», — цитирует его ТАСС.
Он считает, что папа римский планирует сохранить курс, направленный на продвижение мира, диалога, церковной свободы, семейных ценностей. Солтановский также заявил, что РФ рассчитывает на продолжение сотрудничества с Ватиканом, в том числе и по конфликту на Украине.
Ранее, 10 мая, сообщалось, что Ватикан представил герб нового папы римского. Уточняется, что девиз понтифика уходит корнями в августинскую традицию: In Illo uno unum — «В Едином мы едины».
Кардинал Роберт Прево из США был избран новым папой римским 8 мая. Он стал первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.