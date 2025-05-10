Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV

Ватикан представил официальный герб нового Папы Римского Льва XIV, который связан с его орденом августинцев. Изображение опубликовали 10 мая на официальной странице государственного секретариата Ватикана в соцсети X (бывш. Twitter).

«Папа Лев XIV представил герб, отражающий его августинские корни и ценности, которые он намерен продвигать в период понтификата, прежде всего — единство и общность внутри Церкви», — сказано в сообщении.

Щит герба разделен по диагонали на две части. В верхней на синем фоне изображена белая лилия. Нижняя же выполнена на светлом фоне и содержит символику ордена святого Августина: закрытая книга и сердце, пронзенное стрелой. Этот образ отсылает к обращению самого Августина, который описывал свою встречу с Божьим словом так: «Ты пронзил мое сердце Твоим словом» («Vulnerasti cor meum verbo tuo»).

Девиз Папы также уходит корнями в августинскую традицию: «In Illo uno unum» — «В Едином мы едины». Эта фраза взята из толкования святого Августина на 127-й псалом, где подчеркивается: хотя христиан много, в Христе они — одно целое.

Кардинал Роберт Прево из США был избран новым папой римским 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

Лев XIV 9 мая объяснил свой выбор имени тем, что сейчас мир находится в эпохе революции, подобно временам правления Льва XIII. Он был итальянским религиозным деятелем и возглавлял Святой престол в 1878-1903 годы.