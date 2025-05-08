Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США. Об этом 8 мая с балкона Собора Святого Петра торжественно объявил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти, произнеся традиционную формулу Habemus papam («У нас есть Папа»).

«У нас есть Папа — его превосходительство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV», — сообщил Мамберти.

Кардинал Прево — первый американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект Дикастерии по делам епископов, представитель ордена августинцев. Он был возведен в кардинальский сан в 2023 году. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

В конклаве приняли участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно принесли присягу о неразглашении сведений, связанных с выборами понтифика. Новый папа заручился поддержкой не менее двух третей голосов кардиналов.

Позднее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп поздравил Прево с избранием на пост Папы Римского.

«Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая Великая Честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В этот же день сообщалось, что конклав во второй раз не смог выбрать нового папу римского. Уточняется, что в 11:50 по местному времени (12:50 мск) из печи капеллы поднялся черный дым, что свидетельствует о недостаточном количестве голосов у всех кандидатов на пост папы. Для избрания необходимо набрать две трети от общего числа голосов.

Первый тур голосования состоялся 7 мая. Тогда на площади Святого Петра собрались около 45 тыс. человек, однако ни один из кандидатов также не смог набрать необходимых двух третей голосов.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.