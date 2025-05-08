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В Ватикане конклав во второй раз не смог выбрать нового папу римского

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Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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Кардиналы-выборщики не избрали папу римского во втором туре голосования в Сикстинской капелле в Ватикане. Кадры с площади Святого Петра 8 мая публикуют «Известия».

Издание Vatican News сообщило, что в 11:50 по местному времени (12:50 мск) из печи капеллы поднялся черный дым, что свидетельствует о недостаточном количестве голосов у всех кандидатов на пост папы. Для избрания необходимо набрать две трети от общего числа голосов.

На площадке рядом с капеллой собрались порядка 15 тыс. человек. Ожидается, что голосование возобновится около 16:00 (17:00 мск).

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Первый тур голосования состоялся 7 мая. Тогда на площади Святого Петра собрались около 45 тыс. человек, однако ни один из кандидатов также не смог набрать необходимых двух третей голосов.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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