В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
В Ватикане из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым, кардиналам не удалось избрать нового папу римского в ходе первого тура голосования. Кадры с площади Святого Петра публикуют «Известия».
Как сообщает Vatican News, результаты голосования объявили примерно в 21:00 по местному времени (22:00 мск). На площади рядом с капеллой находилось около 45 тыс. человек.
«Около 21:00 над кровлей капеллы поднялся черный дым, означающий, что сегодня ни один из кандидатов не набрал необходимых двух третей голосов», — уточнило издание.
Выборы продолжатся в последующие дни. Кардиналы будут проводить по две сессии утром и вечером.
В Сикстинской капелле в Ватикане 7 мая стартовало первое заседание конклава, на котором будет избран новый папа римский. Отмечалось, что 133 кардинала из разных стран начали процесс голосования за нового понтифика. При этом у территории конклава нет сотовой связи, а посторонние не смогут узнать о происходящем в капелле.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.