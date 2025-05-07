В Ватикане стартовало первое заседание конклава по избранию папы римского

В Сикстинской капелле в Ватикане стартовало первое заседание конклава, на котором будет избран новый папа римский. Прямая трансляция 7 мая опубликована на YouTube-канале Vatican news.

Отмечается, что 133 кардинала из разных стран начали процесс голосования за нового понтифика. При этом у территории конклава нет сотовой связи, а посторонние не смогут узнать о происходящем в капелле.

Журналистка Анастасия Волосатова рассказала, что у здания конклава собрались туристы и местные жители, чтобы узнать итоги голосования. Первые результаты могут поступить в течение дня. Кроме того, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, пойдет черный дым. Однако в случае успешного избрания папы из трубы будет белый дым, на выбор понтифика отведено три дня.

«Местные журналисты и итальянцы поговаривают, что в этом году избрание папы римского займет около трех дней, поэтому рассчитывать на то, что сегодня покажется белый дым, нам не стоит, но всё же мы все в ожидании», — поделилась она.

Также журналистка сообщила, что представителям СМИ позволили увидеть происходящее с крыши колоннады собора Святого Петра.

В Риме 5 мая собрались все 133 кардинала, которые проголосуют на предстоящем конклаве. Отмечалось, что они проводят 10-ю Генеральную конгрегацию, чтобы подготовиться к предстоящему конклаву.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Сообщалось, что понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.