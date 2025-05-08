Без благословения папы: почему конклав не смог выбрать понтифика

Первое голосование на выборах 267-го папы римского прошло без результата, что неудивительно — кардиналы голосуют в условиях серьезного раскола. Около 21 часа (22:00 мск) из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым. За нового понтифика голосуют 133 кардинала, но явного фаворита нет. Среди претендентов — последователи папы Франциска Маттео Дзуппи и Пьетро Паролин, которые неоднократно бывали в России. Представители консервативного крыла, недовольного политикой прошлого папы, намерены взять реванш. Но чаще всего на выборах папы римского побеждает неожиданная фигура, отмечают эксперты. О процессе выборов нового понтифика и расколах внутри Католической церкви — в материале «Известий».

Как выбирают папу римского

Около 18 часов (19:00 мск) в Сикстинской капелле начались выборы папы римского. Прозвучали слова extra omnes («все вон») — после этого все посторонние должны покинуть здание, а кардиналы приступить к первому голосованию. Но спустя три часа из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым, а это значит, что конклав не смог избрать нового понтифика в первом раунде. 8 мая предстоят новые туры выборов, кардиналы будут голосовать, пока не определят, кто станет преемником почившего папы Франциска. Он умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате инсульта.

Избрание папы римского — древняя процедура, ее правила постоянно менялись. Однажды выборы понтифика шли три года, с 1268 по 1271-й. Менялось и место избрания: конклав 1314–1316 годов проходил во Франции, а столетие спустя, в 1415–1417 годах, — в Германии. Лишь в 1996 году была принята Апостольская конституция Universi Dominici Gregis («Вселенская паства Господня»), которая утвердила действующий порядок избрания понтифика.

Папа римский Франциск Фото: REUTERS/Max Rossi

Первый день конклава отводится под религиозные и подготовительные церемонии. В частности, состоялась специальная месса, которую провел декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После этого кардиналы и отправились в Сикстинскую капеллу.

Перед началом голосования кардиналы-выборщики дают клятву соблюдать абсолютную тайну выборов. И пока из трубы не повалит белый дым, они совершенно отрезаны от внешнего мира: ни телефонов, ни газет, ни телевидения. Ночевать кардиналы уходят в Дом святой Марты — он был пристроен к собору Святого Петра в 1996 году. Здание предназначается в том числе для проживания кардиналов во время конклава.

Главу Римско-католической церкви выбирают кардиналы, которые не достигли 80 лет. Сейчас в ней насчитывается 252 кардинала, из которых этому критерию соответствуют 133. Причем большая часть из них была возведена в сан самим покойным папой Франциском. При этом впервые в составе коллегии кардиналов-выборщиков большинство будет не из Европы. Из этой части света насчитывается 52 кардинала, большая часть из них представляет Италию. 23 кардинала прибыли из Азии, 20 — из Северной Америки и 17 — из Южной, 17 из Африки и четыре из Океании.

Кардиналы молятся в Сикстинской капелле перед конклавом по выборам следующего папы римского в Ватикане, 7 мая 2025 года Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

На выборах применяется тайное голосование. Кардинал-выборщик пишет имя кандидата, за которого он голосует, на листке бумаги, сворачивает его пополам и опускает в чашу. Каждый день по жребию из числа кардиналов выбираются три человека, которые сразу подсчитывают голоса, а после каждого раунда бюллетени сжигают. В пламя добавляются специальные химикаты — они-то окрашивают дым в черный или белый цвет. Дым из трубы Сикстинской капеллы хорошо виден с площади Святого Петра, но для большей ясности после избрания нового понтифика прозвонят колокола. Так «город и мир» узнают об избрании нового католического пастыря.

В первый день конклава обычно проходит только один раунд голосования. Затем по два раунда каждое утро и два в полдень. Кандидату для избрания необходимо будет получить две трети голосов плюс один или 89. Кстати, конклавы 2005 и 2013 годов длились два дня, в первом случае для избрания понтифика понадобилось четыре раунда голосования, во втором — пять. Если через три дня голосований новый папа не будет избран, процесс приостановят на сутки, чтобы кардиналы могли помолиться и обдумать сложившуюся ситуацию. В новейшей истории самый долгий конклав проходил в 1922 году и продолжался пять дней. А самый быстрый произошел в 1503 году, когда Юлия II выбрали за несколько часов.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

По закону папой может быть избран любой мужчина-католик, однако с 1379 года Коллегия кардиналов определяла нового главу церкви из своего состава. Когда голоса подсчитаны, победителя выборов спрашивают, готов ли он стать папой римским и какое имя он выбирает. Процедура избрания понтифика считается крайне секретной, о происходящем в Сикстинской капелле рассказывать запрещается. Любой, кто нарушит это правило, будет автоматически отлучен от церкви. Однако некоторые подробности всё же известны. Так, Франциск якобы ответил на этот вопрос: «Хоть я грешник, я принимаю».

В папские одежды нового понтифика облачают в соседней с капеллой так называемой «Комнате слез». Через некоторое время после появления белого дыма над Ватиканом на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, появляются кардиналы, затем произносится традиционная фраза Habemus Papam («У нас есть папа»), и новый глава Католической церкви представляется миру.

Кто может стать папой римским

Хотя официального списка кандидатов нет, перед каждыми выборами появляются несколько «папабиле» — опытных и влиятельных иерархов, способных сформировать вокруг себя коалицию других кардиналов. Этим активно пользуются тотализаторы и букмекеры, особенно в Италии.

Сейчас в СМИ выделяют несколько потенциальных кандидатов на папский престол. Первый — председатель Итальянской епископальной конференции и архиепископ Болоньи, безоговорочный сторонник Франциска Маттео Дзуппи. Он любимец прогрессивной общественности, снискавший авторитет дипломатической и благотворительной деятельностью. Покойный папа поручал ему участие в важных дипломатических переговорах, в том числе по поводу украинского конфликта. Дзуппи знают в Москве: он приезжал в РФ в октябре прошлого года и встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

Председатель Итальянской епископальной конференции и архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи Фото: Global Look Press/ALESSIA GIULIANI

Еще один возможный фаворит — Пьетро Паролин, госсекретарь Святого престола. По данным источников газеты Corriere della Sera, он может рассчитывать на 50 голосов выборщиков. В числе его достижений — договор 2018 года о назначении епископов в Китае, что фактически означало старт дипломатических отношений Святого престола и КНР. Есть у него возможность принять участие и в урегулировании иранского ядерного досье. Паролин внес серьезный вклад в присоединение Ватикана к договору о нераспространении ядерного оружия, выступив в 2006 году с обращением на 50-й генеральной конференции МАГАТЭ в Австрии. А в 2017-м госсекретарь Святого престола приезжал в Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Обоим претендентам на руку играет и тот факт, что они итальянцы — понтифик с Апеннин не избирался с 1978 года. Еще один возможный кандидат — кардинал из Филиппин Луис Антонио Тагле. Его называют «Азиатским Франциском» за харизму, открытость и следование идеям покойного понтифика. Кроме того, в Азии наблюдается рост числа католиков, общее число которых в мире достигло 1,4 млрд человек. Это обстоятельство может повлиять на решение кардиналов.

Всех вышеперечисленных прелатов обычно относят к прогрессивному крылу Римско-католической церкви и последователям папы Франциска. Однако консервативная часть Ватикана была возмущена «более примирительной позицией» Франциска в отношении однополых союзов и разводов, защитой мигрантов и соглашением Ватикана с Китаем, которое дало Пекину право голоса в назначении католических епископов. Теперь они надеются усилить свое влияние, добившись избрания папы с похожими взглядами.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Среди консерваторов наибольшие шансы у венгерского архиепископа Петера Эрде, который представляет их умеренное крыло. Согласно неофициальным источникам, он на данный момент может рассчитывать на поддержку 25 кардиналов-выборщиков. В пользу Эрде могут сыграть его опыт в сфере канонического права и связи среди политиков в Европе. Венгерский архиепископ также посещал РФ и поддерживал контакты с РПЦ.

Нового папу римского выбирают в условиях двойного раскола. Первый — геополитический, он связан с изменением мирового порядка, когда центры силы конфликтуют друг с другом, например, Россия и Запад, внутри которого тоже есть противоречия. Во-вторых, растет раскол внутри самой Католической церкви, особенно между центром и ее периферией. Стоит выбор между продолжением экспериментов и следованию повестке и возвращением церкви к более строгой доктрине, сказал «Известиям» политолог, эксперт по Ватикану Станислав Стремидловский.

— Далеко не факт, что раскрученные люди становятся понтификом. Чаще всего бывает наоборот, выскакивают некие неожиданные фигуры, — отметил эксперт.

Кто бы ни стал новым папой римским, ему придется приложить большие усилия, чтобы сохранить единство церкви, примирив консерваторов и прогрессивное крыло. Кроме того, будущему понтифику предстоит защищать роль и значение христианства во всё более секулярном мире. От того, сможет ли Ватикан ответить на эти вызовы, зависит будущее всей Католической церкви.