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Первосвященник из-за моря: новым папой римским стал американец

Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV
Фото: REUTERS/Francesco Sforza
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Многолетняя оппозиция Ватикана идее выбора папы из числа уроженцев США, проистекавшей из двусмысленности положения выходца из сверхдержавы во главе мощнейшей церковной организации мира, наконец-то пала. Новым главой Римско-католической церкви стал уроженец Чикаго Роберт Фрэнсис Превост — выходец из глубоко верующей католической семьи и, как поговаривают, протеже предыдущего папы Франциска, обеспечившего Превосту просто фантастическую карьеру. Подробности — в материале «Известий».

Раннее призвание

Роберт Фрэнсис Превост родился в Чикаго 14 сентября 1955 года. Его родители, выходцы из Перу, были убежденными католиками, так что с католической церковью он был знаком с самого детства. Мать будущего папы Милдред Мартинес была истовой католичкой и с радостью принимала в своем доме всех католических священников и проповедников, встреченных ею в церкви.

Отец мальчика Луи Мариус, имевший, помимо прочего, французские и итальянские корни, сам был активным проповедником, пытавшимся привлечь людей в лоно католической церкви. Поэтому путь Роберта Фрэнсиса был предрешен практически с младенчества: в детстве он служил в местной церкви алтарником и посещал приходскую школу, а когда подрос, поступил в малую семинарию ордена Святого Августина, где и получил среднее образование, окончив ее в 1973 году.

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост из США

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост из США

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Как позднее вспоминал сам папа, вопрос о том, кем стать, он решил для себя еще в дошкольном возрасте. Единственное, о чем он долго думал, — стать ли ему епархиальным священником или присоединиться к одному из монашествующих религиозных орденов. После долгих раздумий выбор был сделан в пользу орденского служения, и, поступая в семинарию августинцев, Превост заранее знал, что после учебы присоединится к ордену, который привлекал его идеей служения и единства всех участников. Кроме того, его привлекало учение святого покровителя ордена Августина Иппонийского, утверждавшего необходимость твердости как в вере, так и в телесной и духовной чистоте.

Священник и правовед

После окончания малой семинарии Превост получил степень бакалавра математических наук в Университете Вилланова, после чего отправился изучать каноническое право в Рим, в Папский университет святого Фомы Аквинского. Там же, в Риме, в 1982 году он был рукоположен бельгийским архиепископом Жаном Жедо, про-президентом секретариата Ватикана по делам нехристиан, ныне носящего имя Дикастерии по межрелигиозному диалогу.

После завершения учебы в 1984 году уже с докторской степенью в области канонического права был отправлен на службу в Чулуканос на севере Перу, где католическая церковь имела давние тесные связи с американскими августинцами.

Университет Вилланова

Университет Вилланова

Фото: AP/Matt Rourke

Встреча с исторической родиной стала удачей как для молодого священника, так и для его паствы: Превост искренне полюбил страну, откуда вышли его предки, за несколько лет объездив ее вдоль и поперек и прочитав огромное число проповедей перед самыми разными аудиториями.

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10 лет он продолжал священническое служение, при этом активно занимаясь образованием будущих католических священнослужителей: Превост стоял во главе августинской семинарии в Трухильо и преподавал католическое право в епархиальной семинарии. В США он вернулся лишь в 1999 году, получив пост провинциального настоятеля августинцев Среднего Запада. А уже в 2001 году Превост стал генеральным приором всемирного ордена августинцев и занимал этот пост в течение двух шестилетних сроков. Неполные два года — с 2013-го по 2014-й — он был директором по образовательным программам в монастыре Святого Августина в Чикаго, после чего вновь отправился в Перу.

Впечатляющая карьера

В ноябре 2014 года приор августинского ордена впервые удостоился официального внимания тогдашнего папы римского Франциска. Именно последний назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу и титулярным епископом Суфара. Уже через месяц с небольшим, в декабре 2014-го, Роберт Фрэнсис Превост был рукоположен в епископы и получил пост епископа Чиклайо — района, включающего как одноименный город, один из крупнейших и наиболее развитых в стране, так и многочисленные трущобы и сельскохозяйственные поселения. И вновь Превост показал себя вдохновенным проповедником, искренним в своем священническом служении всей пастве без исключений.

политолог, эксперт по Ватикану Станислав Стремидловский

Избрание однозначно означает продолжение курса папы римского Франциска в отношении более современной церкви, которая отвечает на актуальные вызовы. Может быть, немного притормозят контуры изменения, которые намечал покойный понтифик в отношении усиления роли женщин в управлении церковью и гендерных вопросах.

В 2019-м он получил от папы Франциска назначение в Дикастерию по делам духовенства, еще через год — в Дикастерию по делам епископов, а в марте 2021-го папа Франциск дал ему личную аудиенцию. После этого близкие к руководству католической церкви люди заговорили о том, что следует ждать назначения Превоста в Рим.

научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина

Рано говорить о том, как будет вести себя новоизбранный папа, однако в его первых словах много отсылок к папе Франциску. Это, с одной стороны, может говорить о возможной преемственности. С другой стороны, зачастую имя Лев берут приверженцы консервативного подхода. Хотя предыдущий папа — Лев XIII — не был жестким консерватором.

Действительно, назначения долго ждать не пришлось. Рассказывают, что, получив от папы Франциска предложение взять на себя в епископской дикастерии роль префекта, ответственного за выбор католических епископов во всем мире, Превост в полном соответствии с августинским обетом послушания сказал: «Решите ли вы назначить меня или оставить там, где я есть, я буду счастлив, но если вы попросите меня взять на себя новую роль в Церкви, я соглашусь». Ответ, похоже, пришелся по душе: в начале 2023 года Превост получил искомое назначение, а несколько месяцев спустя Франциск заговорил о том, чтобы возвести его в кардиналы-епископы. Так впоследствии и случилось — 6 февраля 2025 года.

Предыдущий папа римский Франциск

Предыдущий папа римский Франциск

Фото: REUTERS/Max Rossi

Путь от кардинала до папы длиной в три месяца — по меркам католической церкви, карьера невероятная. Уже сейчас, через считаные часы после избрания Льва XIV, конспирологи во всем мире строят многочисленные теории заговоров, связанные с новым главой Римско-католической церкви.

научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина

Интересный момент: мы говорили всё это время о том, что церкви требуется фигура, которая сможет балансировать между консерваторами и либералами. На первый взгляд кажется, что новоизбранный папа — приверженец идей папы Франциска, но, скорее всего, у него будет своя специфика, позволяющая оставаться в хороших отношениях с консерваторами.

Между тем темные пятна в биографии нового папы всё же присутствуют. СМИ вспоминают, как, еще будучи настоятелем августинского монастыря в Чикаго с 1999 по 2001 год, Превост позволил обвинявшемуся в сексуальном насилии над детьми священнику Джеймсу Рэю жить в монастыре Святого Иоанна, который находился рядом с католической начальной школой.

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В другом случае Превост, как утверждают, в период службы в Перу якобы закрывал глаза на обвинения в отношении двух священников в жестоком обращении с детьми и не стал проводить соответствующее расследование.

Как известно, католическая церковь приложила немало усилий, чтобы замять оба этих скандала.

Франциск стал первым папой из Южной Америки в истории церкви. Роберт Фрэнсис Превост, ныне — Лев XIV, американец с перуанскими корнями, был для него практически земляком.

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