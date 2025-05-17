Атаки будут: хуситы обещают новые удары по аэропорту Тель-Авива

Хуситы продолжат атаковать международный аэропорт Израиля Бен-Гурион, пока не будет снята блокада с сектора Газа. Об этом «Известиям» рассказал член политбюро движения Хузам аль-Асад, добавив, что в список целей теперь входят «объекты повышенной чувствительности». По его словам, хуситы будут наращивать военное давление на еврейское государство. Израильская сторона, в свою очередь, заявляет, что ответ на атаки йеменских повстанцев будет адресован и «иранским покровителям». В «Ансар Аллах» тем временем отвергли возможность переговоров с США о снятии санкций.

Атаки хуситов по Бен-Гуриону

Несмотря на достигнутое при посредничестве Омана соглашение с США о прекращении огня в Красном море, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не намерено прекращать атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом «Известиям» заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.

— Йеменские операции в поддержку Газы — часть борьбы страны против израильской агрессии, и они не прекратятся, пока продолжаются бомбардировки и блокада более 2 млн человек в секторе Газа. Удары по аэропорту Бен-Гурион — часть кампании военного давления на противника с целью прекращения его агрессии и снятия блокады. Эти операции будут продолжаться, если условия не будут четко выполнены, — отметил Хузам аль-Асад.

Фото: REUTERS/Nir Elias

Принцип, по которому действует хуситское командование, он охарактеризовал как «сдерживание в ответ на агрессию и давление в ответ на блокаду».

— Наши военные операции развиваются количественно и качественно, как с точки зрения количества и типа оружия, так и с точки зрения точности и качества целей. В список наших целей вошли новые, более чувствительные объекты, — рассказали в движении.

Эскалация с Израилем

В последние недели хуситы активизировали удары по Бен-Гуриону. По словам представителей движения, в атаках используются и баллистические ракеты. Именно такая поразила территорию аэропорта 4 мая. Это был наиболее значительный удар по Бен-Гуриону, в результате него шесть человек пострадали. Военные заявили, что предприняли несколько попыток перехватить ракету, но не смогли сбить ее. Аэропорт возобновил работу примерно через час после удара.

Фото: REUTERS/Nir Elias

Сразу после обстрела хуситами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочное совещание военного кабмина. Было заявлено, что ЦАХАЛ даст ответ на атаку в выбранное им время и в месте, которое сочтет нужным. Также подчеркивалось, что действия йеменских повстанцев, направленные против Израиля, вдохновляются и поддерживаются Тегераном. В связи с этим израильский ответ будет адресован и «иранским покровителям».

В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац заявил, что движение «Ансар Аллах» «заплатит в семикратном размере». Позднее Израиль нанес точечный удар по аэропорту в Сане и вывел его из строя.

По оценке йеменского политолога Санда ас-Сайяди, темп и характер операций «Ансар Аллах» в отношении Израиля зависят от нынешней обстановки в секторе Газа. По его словам, эскалация со стороны Израиля вкупе с сохраняющейся блокадой и планами насильственного переселения людей — ключевые триггеры, определяющие активность йеменского фронта.

В этой связи стоит отметить, что израильские СМИ сообщали о планируемой новой операции ЦАХАЛ в Газе под названием «Колесницы Гедеона», если соглашение о заложниках не будет достигнуто во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток с 13 по 16 мая. Нетаньяху на встрече с резервистами ЦАХАЛ заявил, что армия в ближайшие дни войдет в Газу «со всей мощью» до полного разгрома ХАМАС.

Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

Ас-Сайяди подчеркивает, что Сана считает действия Израиля поводом для симметричного ответа. У движения, как он поясняет, отсутствуют красные линии.

Эксперт также указывает, что сегодня, заметно усилив свои возможности, Сана может позволить себе поднимать планку требований в переговорах с США. При этом движение, по его словам, исходит из стремления облегчить страдания собственного народа. Всё это требует от руководства гибкости в расстановке приоритетов.

Прекращение огня между хуситами и США

6 мая Трамп заявил, что повстанцы согласились прекратить атаки на корабли в Красном море, включая суда, проходящие через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Вскоре после этого министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил информацию о соглашении между США и «Ансар Аллах» при посредничестве султаната. Согласно договоренностям, хуситы прекратят атаки на суда в обмен на приостановку американских ударов по территории Йемена.

Однако, как уточнил аль-Асад, это соглашение не включает в себя экономические аспекты, в частности отмену санкций США.

— Это не соглашение в прямом смысле слова, а скорее переданный нам через оманских посредников американский сигнал о готовности остановить агрессию в Красном море и прекратить поддержку Израиля. Мы ответили аналогично — воздержались от атак на американские суда. Но санкции — это совсем другая история. Мы не рассматриваем их как предмет для переговоров. Это преступление, дополняющее военную агрессию, — подчеркнул представитель хуситов.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Он отметил, что Йемен не поддастся экономическому шантажу, а Вашингтону стоит «пересмотреть свою политику и прекратить поддержку Израиля».

— С этой точки зрения мы не видим смысла в переговорах со стороной, которая использует санкции, чтобы заставить нас подчиниться. Было бы лучше, если бы они пересмотрели свою политику, прекратили вредить народу и поддерживать Израиль, который совершает геноцид в Газе, — подчеркнул Хузам аль-Асад.

Остается неясным результат американской военной кампании против хуситов. Пентагон предоставил крайне ограниченные данные о разрушенных объектах. По местным оценкам, в результате ударов погибло не менее 158 мирных жителей и еще более 300 получили ранения.

NBC сообщила, что с марта операция обошлась США более чем в $1 млрд. Эта сумма включает тысячи использованных бомб и ракет, а также семь сбитых беспилотников и два затонувших истребителя.