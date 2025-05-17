Атаки будут: хуситы обещают новые удары по аэропорту Тель-Авива
Хуситы продолжат атаковать международный аэропорт Израиля Бен-Гурион, пока не будет снята блокада с сектора Газа. Об этом «Известиям» рассказал член политбюро движения Хузам аль-Асад, добавив, что в список целей теперь входят «объекты повышенной чувствительности». По его словам, хуситы будут наращивать военное давление на еврейское государство. Израильская сторона, в свою очередь, заявляет, что ответ на атаки йеменских повстанцев будет адресован и «иранским покровителям». В «Ансар Аллах» тем временем отвергли возможность переговоров с США о снятии санкций.
Атаки хуситов по Бен-Гуриону
Несмотря на достигнутое при посредничестве Омана соглашение с США о прекращении огня в Красном море, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не намерено прекращать атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом «Известиям» заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.
— Йеменские операции в поддержку Газы — часть борьбы страны против израильской агрессии, и они не прекратятся, пока продолжаются бомбардировки и блокада более 2 млн человек в секторе Газа. Удары по аэропорту Бен-Гурион — часть кампании военного давления на противника с целью прекращения его агрессии и снятия блокады. Эти операции будут продолжаться, если условия не будут четко выполнены, — отметил Хузам аль-Асад.
Принцип, по которому действует хуситское командование, он охарактеризовал как «сдерживание в ответ на агрессию и давление в ответ на блокаду».
— Наши военные операции развиваются количественно и качественно, как с точки зрения количества и типа оружия, так и с точки зрения точности и качества целей. В список наших целей вошли новые, более чувствительные объекты, — рассказали в движении.
Эскалация с Израилем
В последние недели хуситы активизировали удары по Бен-Гуриону. По словам представителей движения, в атаках используются и баллистические ракеты. Именно такая поразила территорию аэропорта 4 мая. Это был наиболее значительный удар по Бен-Гуриону, в результате него шесть человек пострадали. Военные заявили, что предприняли несколько попыток перехватить ракету, но не смогли сбить ее. Аэропорт возобновил работу примерно через час после удара.
Сразу после обстрела хуситами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочное совещание военного кабмина. Было заявлено, что ЦАХАЛ даст ответ на атаку в выбранное им время и в месте, которое сочтет нужным. Также подчеркивалось, что действия йеменских повстанцев, направленные против Израиля, вдохновляются и поддерживаются Тегераном. В связи с этим израильский ответ будет адресован и «иранским покровителям».
В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац заявил, что движение «Ансар Аллах» «заплатит в семикратном размере». Позднее Израиль нанес точечный удар по аэропорту в Сане и вывел его из строя.
По оценке йеменского политолога Санда ас-Сайяди, темп и характер операций «Ансар Аллах» в отношении Израиля зависят от нынешней обстановки в секторе Газа. По его словам, эскалация со стороны Израиля вкупе с сохраняющейся блокадой и планами насильственного переселения людей — ключевые триггеры, определяющие активность йеменского фронта.
В этой связи стоит отметить, что израильские СМИ сообщали о планируемой новой операции ЦАХАЛ в Газе под названием «Колесницы Гедеона», если соглашение о заложниках не будет достигнуто во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток с 13 по 16 мая. Нетаньяху на встрече с резервистами ЦАХАЛ заявил, что армия в ближайшие дни войдет в Газу «со всей мощью» до полного разгрома ХАМАС.
Ас-Сайяди подчеркивает, что Сана считает действия Израиля поводом для симметричного ответа. У движения, как он поясняет, отсутствуют красные линии.
Эксперт также указывает, что сегодня, заметно усилив свои возможности, Сана может позволить себе поднимать планку требований в переговорах с США. При этом движение, по его словам, исходит из стремления облегчить страдания собственного народа. Всё это требует от руководства гибкости в расстановке приоритетов.
Прекращение огня между хуситами и США
6 мая Трамп заявил, что повстанцы согласились прекратить атаки на корабли в Красном море, включая суда, проходящие через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Вскоре после этого министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил информацию о соглашении между США и «Ансар Аллах» при посредничестве султаната. Согласно договоренностям, хуситы прекратят атаки на суда в обмен на приостановку американских ударов по территории Йемена.
Однако, как уточнил аль-Асад, это соглашение не включает в себя экономические аспекты, в частности отмену санкций США.
— Это не соглашение в прямом смысле слова, а скорее переданный нам через оманских посредников американский сигнал о готовности остановить агрессию в Красном море и прекратить поддержку Израиля. Мы ответили аналогично — воздержались от атак на американские суда. Но санкции — это совсем другая история. Мы не рассматриваем их как предмет для переговоров. Это преступление, дополняющее военную агрессию, — подчеркнул представитель хуситов.
Он отметил, что Йемен не поддастся экономическому шантажу, а Вашингтону стоит «пересмотреть свою политику и прекратить поддержку Израиля».
— С этой точки зрения мы не видим смысла в переговорах со стороной, которая использует санкции, чтобы заставить нас подчиниться. Было бы лучше, если бы они пересмотрели свою политику, прекратили вредить народу и поддерживать Израиль, который совершает геноцид в Газе, — подчеркнул Хузам аль-Асад.
Остается неясным результат американской военной кампании против хуситов. Пентагон предоставил крайне ограниченные данные о разрушенных объектах. По местным оценкам, в результате ударов погибло не менее 158 мирных жителей и еще более 300 получили ранения.
NBC сообщила, что с марта операция обошлась США более чем в $1 млрд. Эта сумма включает тысячи использованных бомб и ракет, а также семь сбитых беспилотников и два затонувших истребителя.