В Кремле указали на получение информации от делегации в Стамбуле в онлайн-режиме
Российская переговорная команда в Стамбуле постоянно находится на связи. Об этом 16 мая на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Наша переговорная команда на постоянной связи, президент [РФ Владимир Путин] получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады, и все необходимые установки по переговорной позиции уже имеются у делегации», — отметил он.
По словам Пескова, для обмена сведениями между переговорной группой и Кремлем используются все необходимые каналы коммуникации.
Ранее в этот день сообщалось, что делегации России и Украины прибыли на место переговоров по урегулированию конфликта во дворец Долмабахче в Стамбуле.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская переговорная команда готова к серьезной работе. Как отметил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, переговорная группа настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.