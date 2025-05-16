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Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Российская и украинская делегации 16 мая прибыли на место переговоров по урегулированию конфликта во дворец Долмабахче в Стамбуле. Кадры с места публикуют «Известия».

«Не сразу, после долгого ожидания, но утром 16 мая делегации и России, и Украины въехали во дворец султана Долмабахче. Обстановка напряженная», — сказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По его словам, рядом с дворцом дежурят военные, а также многочисленные представители прессы.

Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и другие чиновники и офицеры.

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Мединский накануне отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

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