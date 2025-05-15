В США заявили о возможности нарастить помощь Тайваню

США продолжат поддержку Тайваня и имеют возможность усилить помощь по разным направлениям. Об этом 15 мая заявил кандидат на пост помощника госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим делам Крис Пратт, чью кандидатуру выдвигал американский лидер Дональд Трамп.

«Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу всесторонний обзор того, чем еще мы можем помочь Тайваню и увеличить нашу поддержку», — заявил он на слушаниях по своей кандидатуре в комитете сената США по международным отношениям, запись которых размещена на сайте сенатского органа.

По мнению Пратта, Тайвань якобы сталкивается с угрозами со стороны Китая, при этом являясь важнейшим партнером США в регионе.

Ранее, 3 апреля, в минобороны Тайваня заявили об укреплении сотрудничества с США. В ведомстве уточнили, что, «столкнувшись с разнообразными угрозами и стремительным развитием Вооруженных сил КНР», продолжают работать с союзниками и партнерами для укрепления оборонного потенциала и «поддержания мира и стабильности в регионе».