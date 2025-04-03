В Минобороны Тайваня заявили об укреплении сотрудничества с США
Тайбэй укрепляет сотрудничество с Вашингтоном по вопросам обороны, заявили «Известиям» в военном ведомстве Тайваня. Там объясняют эти действия «угрозами и развитием ВС КНР».
«Сотрудничество в сфере безопасности между Тайванем и США направлено на поддержание мира и стабильности в регионе. Мы поддерживаем необходимый диалог с соответствующими департаментами США в области обороны через существующие механизмы обмена, укрепляя основу нашего взаимодействия», — сказали там.
В ведомстве уточнили, что, «столкнувшись с разнообразными угрозами и стремительным развитием Вооруженных сил КНР», продолжают работать с союзниками и партнерами для укрепления оборонного потенциала и «поддержания мира и стабильности в регионе».
1–2 апреля Китай провел масштабные учения вокруг острова для защиты своего суверенитета. Там заявили, что независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе.
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