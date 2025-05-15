Тело молодого человека с ножевыми ранениями найдено в парке Москвы

Тело молодого человека с ножевыми ранениями было обнаружено в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице в четверг, 15 мая.

В ведомстве уточнили, что тело 22-летнего парня с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области шеи было найдено на территории Леоновского парка.

«По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Выясняются подробности случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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