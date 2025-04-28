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Тело девушки с ножевым ранением в сердце нашли у дома на северо-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алмакаев Хаирбек
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Труп девушки с ножевым ранением в области сердца был обнаружен возле дома в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в понедельник, 28 апреля.

«28 апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что по данному факту Бабушкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве организовал доследственную проверку.

Труп лежал в кустах и был завернут в одеяло, сообщается на сайте kp.ru.

Сообщается, что погибшая девушка была африканкой. Пока правоохранители не выяснили личность погибшей иностранки, так как документов у нее с собой не оказалось, пишет Life.Ru.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет «Москва 24».

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15 апреля в столичном районе Южное Бутово было найдено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В столичном СК РФ сообщили, что по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, передает RT.

По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Позже следствие выяснило, что между мужчиной и его 20-летней дочерью произошел конфликт на фоне его требования оформить на нее кредит. В ходе ссоры отец кухонным ножом несколько раз замахнулся на девушку и поранил ее ладонь. Младшая дочь, в свою очередь, ударила отца ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте, пишет РИАМО.

16 апреля ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице сообщил, что отец, который был убит своей 15-летней дочерью в Москве, применял насилие к подростку и ее сестре.

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