В Южном Бутово 15-летнюю девочку подозревают в нападении с ножом на отца

В столичном районе Южное Бутово было найдено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время осматривается место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

14 апреля 29-летнюю жительницу Красноярского края задержали в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Позднее стало известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Ее муж привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына.

Позже в тот день соседи рассказали «Известиям» о замкнутости убившей. Другие соседи поделились, что задержанная женщина часто разговаривала сама с собой. Они отметили, что дети не выделялись особенным поведением, только шумели во время игр.