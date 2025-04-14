Соседи рассказали о замкнутости убившей троих своих детей матери из Канска

Жительница города Канска в Красноярском крае, убившая троих своих детей, отличалась замкнутостью и странным поведением. Об этом 14 апреля «Известиям» рассказали соседи семьи.

«Семья спокойная, ничем они не отличались. Тихо и спокойно жили <…> С соседями она не общалась, она сторонилась всех», — рассказала местная жительница Галина.

Другие соседи поделились, что задержанная женщина часто разговаривала сама с собой. Они отметили, что дети не выделялись особенным поведением, только шумели во время игр.

Ранее в этот день 29-летнюю жительницу Красноярского края задержали в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Позднее стало известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Ее муж привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына.