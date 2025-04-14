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Убившая троих детей многодетная мать из Канска состоит на учете у психиатра

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Женщина, убившая троих своих детей в городе Канске Красноярского края, состоит на учете и психиатра. Об этом 14 апреля сообщили в прокуратуре региона.

«Многодетная семья является полной, ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики, с октября 2024 года состоит на профилактическом учете, отец привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына», — добавили в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время устанавливаются мотивы, которыми руководствовалась задержанная женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью»)

Также в ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей.

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Ранее в этот день 29-летнюю жительницу Красноярского края задержали в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.

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