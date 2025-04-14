В Красноярском крае задержали женщину по подозрению в убийстве троих детей

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 29-летнею женщину, которая подозревается в убийстве трех своих детей. Об этом 14 апреля сообщило главное следственное управление СК РФ по региону.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме по улице Герцена города Канска тел троих малолетних детей: четырехлетней девочки и двоих мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет с рублеными ранами в области головы и различных частей тела», — указано в сообщении в Telegram-канале.

В отношении нее возбуждено уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью»)

Отмечается, что подозреваемую задержали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

4 апреля источник «Известий» сообщил, что в селе Тумкино Ульяновской области девочку-подростка нашли в подвале собственного дома с перерезанным горлом. По данным МВД России, убитой было 14 лет.

В Следственном комитете (СК) России 5 апреля сообщили о задержании двух подозреваемых, в том числе несовершеннолетнего местного жителя, в Теренгульском районе. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой с проникновением в жилище или в крупном размере»), а также по пп. «в» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего из корыстных побуждений»).