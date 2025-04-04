В Ульяновской области девочку-подростка нашли в подвале с перерезанным горлом
В селе Тумкино Ульяновской области девочку-подростка нашли в подвале собственного дома с перерезанным горлом. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».
«Ее мать ночевала у своего бойфренда, школьница была одна дома. Утром мать позвонила тете, живущей напротив, и попросила выяснить, почему дочь не берет трубку. Та зашла в дом и увидела следы крови, которые тянулись до погреба. Заглянула, а там девочка с перерезанным горлом», — рассказал собеседник.
Информацию о нахождении тела школьницы подтвердили в МВД России. По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, девочке было 14 лет.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.
В январе следственное управление Следственного комитета по Республике Бурятия сообщило, что в квартире одного из домов в Улан-Удэ умерла 17-летняя девушка, ее обнаружили в туалете после того, как она заперлась в помещении с электронной сигаретой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.