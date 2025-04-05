Задержаны подозреваемые в убийстве малолетней девочки в Ульяновской области

В Ульяновской области были задержаны двое подозреваемых в убийстве малолетней девочки в Теренгульском районе. Об этом 5 апреля сообщил Следственный комитет РФ.

По данным следствия, тело ребенка было найдено днем ранее со следами насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой с проникновением в жилище или в крупном размере»), а также по п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего из корыстных побуждений»).

«Следователем СК России по подозрению в совершении особо тяжких преступлений задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие по делу продолжается, для выяснения обстоятельств происшествия были назначены экспертные исследования.

Как рассказал источник «Известий», тело девочки было обнаружено в подвале ее собственного дома с перерезанным горлом. В момент происшествия школьница была одна, ее мать в этом время ночевала у бойфренда. По данным МВД России, убитой было 14 лет.