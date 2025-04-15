Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 15-летней дочерью в Москве
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины его 15-летней дочерью на юго-западе Москвы. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе столичного главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России.
По данным следствия, днем 15 апреля между мужчиной и его 20-летней дочерью произошел конфликт на фоне его требования оформить на нее кредит. В ходе ссоры мужчина кухонным ножом несколько раз замахнулся на девушку и поранил ее ладонь.
Младшая дочь в свою очередь ударила отца ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства.
«По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие», — говорится в Telegram-канале.
В настоящее время сотрудники следственного органа допрашивают дочерей погибшего. В дальнейшем установят обстоятельства и мотивы.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти этим утром обнаружили в квартире столичного района Южное Бутово. Тогда в ГСУ СК России по Москве сообщали об осмотре места происшествия и проведении мероприятий по установлению обстоятельств.