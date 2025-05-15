Захарова заявила об испуге Запада из-за прибытия делегации РФ в Стамбул

На Западе испугались прибытия делегации РФ на переговоры с представителями Украины в Стамбул, и это продемонстрировала истеричная реакция представителей НАТО. Об этом 15 мая заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут какие-то невероятные по истеричности заявления», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИДа добавила, что российская сторона готова к серьезной и профессиональной работе, а Западу пора не комментировать ситуацию, а «сажать Киев за стол переговоров».

В этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.