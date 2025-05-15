В Госдуме высказались о препятствиях к возвращению ушедших из РФ компаний

В России на данный момент отсутствуют специальные критерии, на основании которых можно было бы запретить возвращение ушедших компаний в страну. Об этом депутат Госдумы Николай Арефьев заявил в четверг, 15 мая.

«У нас нет критериев невозврата, так что в этом отношении на всё воля нашего правительства. Захотят — дадут вернуться, нет — нет. Никаких запретительных законов против иностранных инвесторов у нас тоже нет, исключая деятельность иностранных агентов», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Арефьева, наиболее верным решением был бы полный запрет на возвращение ушедших брендов. Он высказал уверенность, что это способствовало бы развитию собственной российской экономики и производства.

«Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления правительства», — заключил политик.

Ранее, 13 мая, президент России Владимир Путин заявил, что для возврата на рынок РФ одних извинений от западных брендов будет недостаточно, особенно в тех случаях, когда зарубежные бизнесмены перечисляли деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT. Путин подчеркнул, что к возвращению зарубежных компаний следует подходить прагматически, учитывая интересы России, передает НСН.

Президент добавил, что новые российские бренды сейчас появляются сотнями и даже тысячами, при этом качество их продукции зачастую лучше, чем у зарубежных конкурентов.

6 мая глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство пока не получало заявок на возвращение от иностранных компаний, ушедших из России. Министр подчеркнул, что в целом в правительстве заинтересованы, чтобы бизнес возвращался, поскольку приток иностранного капитала приведет к улучшению климата и конкуренции в стране. К тому же были бренды, которые уходили и оставляли возможность вернуться.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что покинувшим Россию иностранным инвесторам и заключившим при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами могут запретить сделку по возврату акций предприятия. На следующий день газета Financial Times написала, что зарубежные компании массово обращаются к юристам, чтобы узнать, смогут ли они вернуться на российский рынок.