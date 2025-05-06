Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ

Три крупные американские компании за последний месяц зарегистрировали свои товарные знаки в России. Среди них нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), производители виски Maker's Mark Distillery и устройств безопасности Security Equipment Corporation. Не отстают от своих американских коллег и европейские компании — немецкий производитель одежды Hugo Boss, Puma, Prada, L'Oreal и другие. Защищая свои авторские права, компании занимают ниши на перспективном рынке, но вернутся на него только после отмены санкций, считают эксперты.

Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ

Американский бизнес продолжает массово регистрировать свои товарные знаки в России. В частности, в апреле это сделала крупная нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), выяснили «Известия», ознакомившись с ее карточками в Роспатенте. Согласно документу, на ее российскую дочку ООО «Технологическая компания Шлюмберже» было оформлено сразу три товарных знака: «Оркестра», Orchestra и REA. Под ними планируется вести бурение нефтяных и газовых скважин, геологоразведочные и другие работы на нефтяных месторождениях. Срок действия исключительных прав — до 2033 года.

Фото: Global Look Press/Fabian Strauch

Компания Schlumberger, в октябре 2022 года сменившая свое название на SLB, начала сокращать свою деятельность в России после начала спецоперации РФ на Украине, а в 2023-м заявила о прекращении поставок продукции и технологий со всех своих предприятий в связи с ужесточением санкций. При этом параллельно она пыталась получить российский патент на систему датчиков, которая применяется при использовании технологии гидроразрыва пласта. Однако в августе 2022 года в праве на регистрацию патента ей отказали. Компания подала возражения на это решение, но осенью 2024 года Роспатент подтвердил свое решение, указав, что «заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна», исходя из чего заявленной группе изобретений не может быть предоставлена правовая охрана».

Как выяснили «Известия», среди других компаний, которые зарегистрировали свои авторские права в РФ в апреле 2025 года, — американский производитель виски Maker's Mark Distillery с штаб-квартирой в Кентукки и производитель устройств безопасности Security Equipment Corporation из Техаса. У обеих авторские права зарегистрированы до 2034 года.

Европейские компании не отстают от своих американских коллег. В числе известных брендов, запатентовавших авторские права в апреле, оказался немецкий производитель одежды Hugo Boss. Компания до 2034 года зарегистрировала товарный знак БОСС. Кроме того, за последнее время отдельные товарные знаки зарегистрировали также компании Puma — до 2034 года, L'Oreal — до 2033 года, Prada — до 2034 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Известия» направили запросы в компании с просьбой прокомментировать решения о регистрации товарных знаков, а также в Роспатент.

Ранее «Известия» сообщали, что в последние месяцы уже получили регистрацию своих товарных знаков в РФ такие компании, как Intel, Microsoft, LG, Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Заявки на их регистрацию подали также Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy и другие. При этом сами бренды публично ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении к работе в РФ не заявляют.

Подготовка к отмене санкций

Роспатент неслучайно одобрил заявки российской «дочки» американской компании SLB на регистрацию новых товарных знаков, считает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

— Как и многие другие крупные международные бренды, SLB внимательно отслеживает ситуацию на рынке. В опережение своих основных конкурентов, таких как Baker Hughes и Halliburton, которые пока не подали заявки, SLB использует возможность занять свободную нишу и укрепить свои позиции в стране , — считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Это мнение разделяет эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— SLB де-факто осталась в РФ, хотя все операции, которые попали под санкции, они не осуществляют, например не поставляют технологии и некоторое оборудование. Они понимают, что если какие-то санкции в отношении России будут заморожены, то нужно успеть застолбить себе место и максимально быстро вернуться и занять его, — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас SLB хочет закрепить свои позиции, поэтому компания начала подготовительные работы, которые для нее ничего не стоят, и ждет некой отмашки.