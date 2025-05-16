Синоптики спрогнозировали облачную погоду на выходных в Москве

В выходные, 17 и 18 мая, москвичей ожидает преимущественно облачная погода. В субботу осадков не ожидается, однако в воскресенье возможен небольшой дождь. Об этом 16 мая «Известиям» рассказали аналитики «Яндекс Погоды».

По их данным, в субботу, 17 мая в Москве будет облачно, но без осадков. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит +16 градусов, днем сохранится на уровне +20…+21 градуса, а к ночи опустится до утренних значений. В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +19 градусов.

В воскресенье, 18 мая, погода в Москве будет преимущественно пасмурной, заявили синоптики, а во второй половине дня ожидается дождь. Температура утром составит +15…+16 градусов, днем поднимется до +20…+21 градуса, а ночью сохранится на уровне +12…+13 градусов.

«Ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 6 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города», — уточнили в «Яндекс Погоде».

В Подмосковье же условия останутся аналогичными столичным: во второй половине дня ожидается небольшой дождь, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.

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