Ушедший от эстонских военных танкер JAGUAR стоит на рейде у порта Приморска
Ушедший от эстонских военных танкер JAGUAR сейчас стоит на рейде у порта Приморска. Как сообщил источник «Известий», утром 15 мая на место выдвинутся водолазы для осмотра подводного борта.
Уточняется, что процедура займет порядка шести часов. Только после полного обследования судна комиссией пограничной службы экипаж сможет сойти на берег.
На борту корабля находится 21 человек — граждане России, Индии и Мьянмы. Всего среди них четыре россиянина.
Накануне, 14 мая, авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии в среду совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона.