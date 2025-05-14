Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии в среду, 14 мая, совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий».
Эстонские военные пытались заставить судно покинуть международные воды и последовать в территориальную акваторию страны. Там Таллин имел бы полное право задержать JAGUAR.
Моряки балтийской республики начали угрожать гражданскому судну тараном и дважды совершили попытку высадить десант с вертолета. Кроме того, они подняли тактическую авиацию, однако экипаж JAGUAR не поддался на провокацию и продолжил следовать прежнему маршруту, держа курс в Приморск.
К провокации эстонская сторона привлекла патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Кроме того, в операции задействовали самолеты МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Польши.
Газета The Telegraph 18 января сообщила, что члены НАТО намерены заблокировать выход российских военных кораблей из Балтийского моря в Северное море и Атлантический океан. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя это, заявил «Известиям», что попытки стран альянса заблокировать Военно-морской флот (ВМФ) России в Балтийском море будут являться путем к эскалации напряженности в акватории этого моря.