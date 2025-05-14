Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Политика
Ушаков анонсировал приезд многих иностранных гостей в РФ в ближайшее время
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Общество
Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Мир
Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Мир
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии в среду, 14 мая, совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий».

Эстонские военные пытались заставить судно покинуть международные воды и последовать в территориальную акваторию страны. Там Таллин имел бы полное право задержать JAGUAR.

Моряки балтийской республики начали угрожать гражданскому судну тараном и дважды совершили попытку высадить десант с вертолета. Кроме того, они подняли тактическую авиацию, однако экипаж JAGUAR не поддался на провокацию и продолжил следовать прежнему маршруту, держа курс в Приморск.

К провокации эстонская сторона привлекла патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Кроме того, в операции задействовали самолеты МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Польши.

Снять волнение: корабли Балтфлота отработали защиту гражданских судов
Военные моряки готовы обеспечить безопасность морских коммуникаций

Газета The Telegraph 18 января сообщила, что члены НАТО намерены заблокировать выход российских военных кораблей из Балтийского моря в Северное море и Атлантический океан. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя это, заявил «Известиям», что попытки стран альянса заблокировать Военно-морской флот (ВМФ) России в Балтийском море будут являться путем к эскалации напряженности в акватории этого моря.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025