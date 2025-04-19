Снять волнение: корабли Балтфлота отработали защиту гражданских судов

ВМФ РФ отрабатывает действия по защите гражданских судов на Балтике — так опрошенные «Известиями» военные эксперты прокомментировали учения Балтфлота по безопасности судоходства в районе Калининграда. На них военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, а также сопровождать и защищать гражданские суда, в том числе от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок. Такие учения, по мнению экспертов, должны охладить пыл политиков ряда стран НАТО, выступающих с инициативами, нарушающими права свободного судоходства в Балтийском море.

Корветы, тральщики и вертолеты

В рамках учения корабельные тактические группы Балтфлота вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в заданных районах Балтийского моря. Всего было задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В их числе — корветы, тральщики, противолодочные, малые ракетные, десантные корабли, а также корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

В маневрах участвовали порядка 5 тыс. военнослужащих, было задействовано около десяти самолетов и вертолетов, до 100 единиц боевой и специальной техники.

Согласно сценарию учений, особое внимание уделялось отработке задачи сопровождения и защиты гражданских судов, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, подводных лодок и кораблей.

Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ

Экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» нанесли артиллерийский удар по морской цели, имитирующей надводный корабль противника. Во время стрельбы корабельные средства радиоэлектронной борьбы ставили активные и пассивные помехи.

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах, а также Ка-29 отрабатывали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки и кораблей, которые могут мешать судоходству. По обнаруженным целям провели бомбометание.

Кроме того, моряки-балтийцы тренировались оказывать помощь аварийным судам, получившим повреждения во время атак условного противника. Тушили пожары, заделывали пробоины, спасали личный состав на воде и буксировали поврежденные суда в порты.

Фото: ТАСС/пресс-служба Балтийского флота РФ

Балтфлот в очередной раз продемонстрировал свою готовность к выполнению всех поставленных задач, рассказал «Известиям» бывший первый заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Александр Бражник.

— Моряки провели учения, связанные с противовоздушной и противолодочной обороной, а также нанесение ударов по противнику, — отметил он. — Всё это сначала выполняется на тренажерах на базе. Учения не простые. На Балтфлоте есть давняя традиция: в море вместе с командирами кораблей идут посредники, которые в любой момент могу предложить какую-то вводную, которая ухудшит положение наших сил. В частности, сообщить, что противник применил какой-то вид оружия дополнительно. На это надо отреагировать. Наши военные моряки справились со стоящими перед ними задачами.

Пиратские замашки

В случае противоправных действий в отношении российских кораблей в Балтийском море со стороны Эстонии будут предприняты ответные меры, 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО, — сказала она.

Добавив, что Россия решительно осуждает эти «пиратские замашки».

Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ

14 апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры.

Изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

Существует опасность, что ряд европейских стран будет препятствовать движению российских или судов, связанных с нами, на Балтике, отметил экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Делаются многочисленные заявления, что они собираются закрыть Балтийское море для России, — говорит он. — Мы должны были им напомнить, что есть Конвенция ООН по морскому праву, где прописано понятие «нейтральные воды». В них захват какого-то судна — это пиратство. Эти учения показывают, что, если начнется захват судов под российским флагом, мы будем применять силу. И это будет соответствовать международному праву.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Объявить ограничение движения по Финскому заливу Эстонию подстрекает руководство ЕС, считает вице-адмирал Александр Бражник

— Эти заявления для Эстонии придумывают в Брюсселе, — уточнил он. — Берега трех государств выходят в Финский залив — это Финляндия, Эстония и Россия. Мы находимся в глубине залива, и если рассматривать территориальные воды, то никаких ограничений для наших судов не может быть. Но недружественные страны сейчас пытаются организовать некие прилежащие зоны, чтобы замкнуть водное пространство входа в Финский залив. Если Эстония желает ухудшить отношения с Россией, а именно это она и делает на дипломатическом уровне, и организовать вооруженный конфликт, то пусть не забывает, что у нас есть средства, чтобы должны образом ответить на ее провокационные действия. Балтфлот об этом напомнил. Я бы тоже не советовал им этого делать, лучше жить в мире.

Осмотр танкеров

Количество инцидентов с гражданскими судами в Балтийском море увеличивается. Так, в начале апреля Вооруженные силы Эстонии задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Его принадлежность к той или иной стране эстонскими властями не была установлена.

В марте полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море.

Фото: TASS/AP/Jussi Nukari

Танкер Eagle S под флагом Островов Кука был задержан в деабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи в Балтийском море.