Атакованный эстонскими военными корабль JAGUAR прибыл в порт Приморска
Гражданское судно JAGUAR, которое пытались захватить эстонские военные, в четверг, 15 мая, прибыло в порт Приморска. Об этом «Известиям» сообщил источник.
По его данным, на борту корабля находится 21 человек — граждане России, Индии и Мьянмы. Всего среди них четыре россиянина.
Капитаном JAGUAR является гражданин Индии.
Накануне, 14 мая, авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии в среду совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона.