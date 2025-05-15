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Силы ПНЕ Ливии открыли стрельбу по протестующим

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Фото: TASS/AP/Yousef Murad
dzen
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Силы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в четверг, 15 мая, открыли стрельбу по собравшимся у штаб-квартиры премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы протестующим.

По данным агентства Libya Press, протестами охвачены несколько районов Триполи: Абу-Салим, Айн-Зара и Баб-Таджура. На Зеленой площади в центре города собрались тысячи демонстрантов.

«Протестующие, требующие отставки правительства Дбейбы, были обстреляны перед зданием президентского совета», — говорится в Telegram-канале агентства.

При этом телеканал Libya al-Ahrar на своей странице в Х (бывш. Twitter) сообщил, что на главу связанного с базирующимся в Триполи ПНЕ было совершено покушение неизвестными. Они обстреляли машину Али аль-Джабари, ему удалось выжить. Информации о точном месте инцидента, а также о вероятных личностях и мотивах нападавших пока нет.

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Ранее в этот день протестующие собрались у здания правительства Ливии. Они требовали отставки премьер-министра Абдельхамида Дбейбы на фоне столкновений в городе.

14 мая газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.

Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.

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