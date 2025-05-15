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В столице Ливии протестующие собрались у здания правительства

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Фото: TASS/AP/Yousef Murad
dzen
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В ливийской столице Триполи протестующие собрались у здания канцелярии Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом в четверг, 15 мая, сообщил телеканал Lebanon 24.

На кадрах видно горящую бронемашину, слышна стрельба. Протестующие требуют отставки премьер-министра Абдельхамида Дбейбы на фоне столкновений в городе.

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Ранее, 14 мая, газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.

Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.

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