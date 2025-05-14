В ряде районов ливийской столицы Триполи снова зафиксировали вооруженные столкновения
В ряде районов столицы Ливии Триполи снова произошли военные столкновения. Об этом в среду, 14 мая, сообщила газета Al Wasat.
«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», — говорится в материале издания.
Жители Триполи выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.
Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло.
Позднее 13 мая стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек. Отмечается, что тела погибших были найдены в районе Абу-Салима, где проходили столкновения.