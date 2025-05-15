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США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации

WP: США не примут участие в саммите G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации
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Фото: ТАСС/KIM LUDBROOK
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Белый дом запретил агентствам США работать на саммите G20 в ЮАР из-за «антиамериканского» закона об экспроприации земель. Об этом в среду, 14 мая, сообщает The Washington Рost.

«Этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство отбирает у белых южноафриканцев земли в соответствии с новым законом об экспроприации», — говорится в материале.

Представитель Белого дома сослался на комментарий Трампа, в котором он обвинил ЮАР в проведении «геноцида» против белых граждан, и заявил, что не будет присутствовать на встрече лидеров G20 в Йоханнесбурге, если «ситуация не будет урегулирована».

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14 марта американский госсекретарь Марко Рубио объявил посла ЮАР персоной нон грата и обвинил его в ненависти к государству и американскому президенту Дональду Трампу. Рубио подчеркнул, что в США больше не рады визитам Расула в страну.

Сам Трамп 7 марта сообщил о том, что США прекращают всю федеральную помощь Южно-Африканской Республике. Он добавил, что организует быстрое получение гражданства США всем тем, кто захочет покинуть страну.

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