Трамп заявил о прекращении оказания США всей федеральной помощи ЮАР

США прекращают всю федеральную помощь Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом 7 марта сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы прекращаем всё федеральное финансирование», — написал он.

Трамп добавил, что организует быстрое получение гражданства США всем тем, кто захочет покинуть страну.

7 марта газета The Guardian сообщила, что американский лидер подписал указ о заморозке помощи страны для ЮАР. По мнению издания, это последний признак эскалации напряженности между двумя в целом дружественными странами, которая началась с того, что Трамп обвинил республику в использовании своего нового земельного закона для дискриминации белых граждан. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг эти утверждения как дезинформацию.