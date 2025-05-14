Посол Бразилии в РФ назвал остановку Силвы в Москве технической
Остановка президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москве носила технический характер. Об этом 14 мая «Известиям» сообщил чрезвычайный и полномочный посол южноамериканского государства в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Это была техническая остановка для дозаправки [самолета]», — заявил он.
По его словам, в период остановки Силва не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Впоследствии бразильский лидер направился на родину.
Днем 14 мая спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково. До этого на пресс-конференции в Пекине Силва дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по украинскому конфликту с Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль проинформирует о встрече Путина и бразильского лидера, если таковая состоится.
Позже в посольстве Бразилии в России сообщили, что Силва сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию.