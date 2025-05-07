Химические активы: Россия и Бразилия расширяют научное сотрудничество

Россия и Бразилия займутся совместными исследованиями в области зеленой энергетики и фармацевтики. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков в рамках открытия 59-й Менделеевской олимпиады в бразильском городе Белу-Оризонти. В соревнованиях участвуют школьники из 40 стран, а сама площадка стала местом обсуждения научного сотрудничества между государствами и расширения научно-технологического взаимодействия между ними. Подробнее о крупнейшем в мире соревновании юных химиков и о том, для чего ученики из всех уголков планеты принимают в нем участие, читайте в материале «Известий».

Менделеевская Олимпиада в Бразилии

Старшеклассника Рашита Фасхутдинова из казанской гимназии № 19 с детства привлекала наука, его интересовали наборы «Юный химик», а в восьмом классе он уже побывал в первом школьном химическом лагере, где дети проводили самые настоящие опыты. В девятом классе парень прошел все этапы Всероссийской олимпиады, а сейчас приехал представлять страну на 59-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии, которая проходит с 5 по 13 мая в бразильском городе Белу-Оризонти.

— Эта Олимпиада мне нужна в первую очередь для себя, как таковых призов она не дает. У всех участников уже есть победа во Всероссийской олимпиаде по химии, и нас по факту возьмут почти в любой вуз. Тут у меня скорее спортивный интерес, — поделился Рашит с «Известиями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего в соревнованиях, которые в этом году принимает Федеральный университет Минас-Жерайса, из числа ведущих вузов Южной Америки, участвуют 10 старшеклассников, которые показали выдающиеся результаты по предмету, победители финала Всероссийской олимпиады школьников. Они могут показать свои знания в трех этапах — двух теоретических и одном практическом, где дают реальные задачи, с которыми сталкиваются «взрослые» ученые в лабораториях.

— Практический тур в Менделеевской Олимпиаде на порядок интереснее, чем практический тур во Всероссийской. На «Менделе» может быть всё что угодно. Например, на практическом туре в 2022 году был дан чай, который нужно было сначала сварить, затем получить концентрат и из него получить нужный индикатор. С которым мы проводили анализ в дальнейшем, — рассказал «Известиям» Ярослав Косолапов из Магнитогорска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пока суть заданий держится в строжайшем секрете, рассказал председатель жюри и методической комиссии ММО-59, профессор химического факультета МГУ, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.

— Могу сказать только, что в первом туре школьникам предстоит решить восемь обязательных задач из разных областей химии. Во втором теоретическом туре предлагаются пять блоков по три задачи из разных областей химии — органической, неорганической, физической, аналитической или из области наук о жизни. Это задачи несколько более высокого уровня. Участник может выбрать любую из трех задач в каждом блоке, — рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экспериментальный тур олимпиады, который состоится 10 мая, длится пять часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории : умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Сотрудничество России и Бразилии в области химии

Всего в соревнованиях принимают участие победители национальных олимпиад из 40 государств. Среди стран-участниц: Россия, Австрия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Иран, Казахстан, Китай, Северная Македония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Шри-Ланка, Куба и другие. На торжественной церемонии открытия, которая прошла 6 мая, представители всех стран-участниц выступили со своими флагами, что подчеркнуло независимость научного взаимодействия от каких-либо политических разногласий в мировой политике.

— Это уникальная платформа для популяризации науки и обмена знаниями. Олимпиада необычная, она проходит в гостеприимной Бразилии, которая приняла у России председательство в БРИКС. Совместно с другими странами мы продвигаем научное сотрудничество, формируем новое поколение ученых, единое интеллектуальное и гуманитарное пространство, — поприветствовал участников соревнований в своем видеообращении заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Организаторами олимпиады выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко, организатор-партнер — Федеральный университет Минас-Жерайса. На церемонии открытия университеты подписали протокол о развитии сотрудничества в сфере образовательной и научной деятельности в области химии.

— Олимпиада — всего лишь часть международного сотрудничества, мы планируем расширить его в разные сферы, что было бы очень хорошо, — рассказала российским журналистам ректор университета Минас-Жерайса профессор Сандра Режина Гулар Алмейда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель оргкомитета олимпиады, научный руководитель химического факультета МГУ и вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал «Известиям», что Россия и Бразилия планируют сотрудничать в области фармацевтики и создания медицинских радиофармпрепаратов. Ученые также намерены развивать совместные мегасайенс-проекты, в частности в синхротронных исследованиях, а также планируют совместные проекты в направлении зеленой ядерной энергетики. По его словам, в целом Олимпиада дает возможность оценить, как меняется мировой научный ландшафт.

— Многие западные партнеры имеют желание вернуться. В нашей Олимпиаде представители Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Венгрии. И многие страны, что удивительно, с разными геополитическими режимами, правительствами. Это, например, Израиль и Иран. Вот они стоят вместе на сцене. Это, конечно, восхитительно, — сказал «Известиям» Степан Калмыков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко