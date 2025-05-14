Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делал короткую остановку в Москве. Об этом 14 мая сообщили в посольстве Бразилии в РФ.
«Он [президент] сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — отметили в дипмиссии в разговоре с ТАСС.
Ранее в этот день сообщалось, что спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково. Днем бразильский лидер на пресс-конференции в Пекине дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в российской столице. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что если Путин проведет встречу с лидером Бразилии, Кремль об этом сообщит.
Лула да Силва 10 мая заявил, что страна продолжит диалог со всеми сторонами, которые хотят достичь мирного урегулирования на Украине.
Днем ранее Путин во время переговоров с бразильским лидером отметил взаимную работу по укреплению отношений между РФ и Бразилией.