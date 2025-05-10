Президент Бразилии призвал не допускать возрождения нацизма в мире
Мир несет ответственность за то, чтобы нацизм никогда не возродился. Об этом 10 мая на брифинге сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«День Победы широко отмечается по всей России. Все мы должны нести ответственность за то, чтобы больше никогда такое зло, как нацизм, не появилось на нашей планете», — отметил он на брифинге, который транслировался на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он добавил, что страны Европы, включая Францию и Германию, должны были присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве и уважать вклад России в уничтожение нацизма. Политик отметил, что европейские страны и их союзники «вновь встают на военные рельсы» и наращивают темпы перевооружения. Он назвал это «безумием».
Президент Бразилии сообщил, что страна продолжит диалог со всеми сторонами, которые хотят достичь мирного урегулирования на Украине.
7 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе возрождается нацизм, там также увеличивается количество его сторонников.
30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что страны БРИКС должны выступить против героизации нацистских преступников, а также отстаивать историческую правду. Шойгу заявил, что в Европе забыли, кому они обязаны избавлением от фашизма.
Днем ранее министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду на достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, главы МИД призвали восстановить контроль над вооружениями, а также укреплять режим нераспространения ядерного оружия.