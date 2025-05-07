Небензя указал на возрождение нацизма в Европе

В Европе возрождается нацизм, там также увеличивается количество его сторонников. Об этом 7 мая заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе пленарного заседания в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«Мы не дадим забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году. Нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников», — приводятся его слова на сайте постпредства.

По его словам, в Европе также наблюдается тенденция роста числа праворадикальных движений и их участников. Для привлечения большего количества людей они прибегают к современным методам при использовании социальных сетей и мессенджеров. Представителям праворадикальных движений также удается организовывать рок-концерты, проводить спортивные мероприятия, лекции.

«Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем Победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу внесли все народы Советского Союза», — отметил он.

Ранее, 6 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) и Министерства внешней торговли СССР, погибших в Великой Отечественной войне заявил, что почти вся Европа сплотилась и ведет войну против РФ под знаменами нацизма.