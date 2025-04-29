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Главы МИД БРИКС выразили надежду на мирное соглашение по конфликту на Украине

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Фото: TASS/Bruna Prado
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Министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду на достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 29 апреля свидетельствует декларация на сайте БРИКС.

«Министры напомнили о своих национальных позициях в отношении конфликта на Украине <… > Они выразили надежду на то, что нынешние усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы МИД призвали восстановить контроль над вооружениями, а также укреплять режим нераспространения ядерного оружия. Пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС проходила в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля.

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Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва на регулярной основе информирует партнеров БРИКС о ходе переговоров с Вашингтоном. Лавров отметил, что РФ выступает за честный, равноправный диалог, направленный на создание баланса интересов.

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