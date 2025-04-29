Главы МИД БРИКС выразили надежду на мирное соглашение по конфликту на Украине
Министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду на достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 29 апреля свидетельствует декларация на сайте БРИКС.
«Министры напомнили о своих национальных позициях в отношении конфликта на Украине <… > Они выразили надежду на то, что нынешние усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — говорится в заявлении.
Кроме того, главы МИД призвали восстановить контроль над вооружениями, а также укреплять режим нераспространения ядерного оружия. Пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС проходила в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва на регулярной основе информирует партнеров БРИКС о ходе переговоров с Вашингтоном. Лавров отметил, что РФ выступает за честный, равноправный диалог, направленный на создание баланса интересов.